BERLIN (dpa-AFX) - Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat sich besorgt über die Situation in der Ukraine geäußert. "Die Situation an der ostukrainischen Grenze ist wirklich gefährlich und angespannt", sagte Habeck am Mittwoch in Berlin. "Deswegen möchte ich nicht darüber spekulieren, was wäre wenn." Er antwortete auf eine Frage nach Folgen für die deutsche Konjunktur, falls Russland in der Ukraine einmarschieren sollte und es im Gegenzug zu Sanktionen käme.

Die Bundesregierung bemühe sich um Vermittlung und die Verhinderung einer Eskalation, betonte Habeck. "Wenn es Sanktionen gibt, geben sollte, gibt es keine, die nicht auch die deutsche Wirtschaft mit trifft." Ein Krieg in der Ukraine wäre "wirklich ein ganz fürchterliches Szenario", sagte der Vizekanzler. Der Grund, warum es nicht zu einem Krieg kommen dürfe, solle aber nicht die Wirtschaft sein. In erster Linie gehe es darum, dass Krieg immer Not, Elend, Zerstörung und den Tod von Menschen bedeute./hrz/DP/ngu