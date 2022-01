Barcelona, Spanien (ots) -- Nach Ablauf der Frist für die Annahme des öffentlichen Übernahmeangebots (Public Takeover Offer - PTO) für die Aktien von Biotest, verfügt Grifols über 96% der Stimmrechte und hält 69,7% des Aktienkapitals. Das öffentliche Übernahmeangebot wurde von 43,2% der Vorzugsaktien angenommen.- Die PTO-Put-Frist für die verbleibenden Stammaktien endet am 21. April 2022.- Der Abschluss der Transaktion hängt von verschiedenen behördlichen Genehmigungen und Bedingungen ab.- Die Akquisition wird die Verfügbarkeit von Plasmatherapien erhöhen und einen besseren Zugang zu Patienten gewährleisten. Grifols' Marktposition wird durch Forcierung und Ausbau seines Produktportfolios und die Diversifizierung seiner Präsenz gestärkt. So kann das Unternehmen sein Wachstum und seine Rentabilität verbessern.- Neue Proteine, darunter IgM und Fibrinogen, und Synergieeffekte sollen das Umsatzwachstum und die Margenexpansion vorantreiben: mehr als 7 Milliarden Euro kombinierter Umsatz, mehr als 2 Milliarden Euro EBITDA, eine EBITDA-Marge von über 30% und ein Verschuldungsgrad von weniger als 3,5x bis 2024.Grifols macht weitere Fortschritte bei der Übernahme der Biotest AG. Die strategische Transaktion wird dazu beitragen, die Plasmaversorgung von Grifols zu erweitern und zu diversifizieren, die Geschäftstätigkeit und die Einnahmen in Europa, dem Nahen Osten und Afrika zu stärken und den wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens voranzutreiben. Grifols (MCE:GRF, MCE:GRF.P, NASDAQ:GRFS) ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Herstellung von aus Plasma gewonnenen Arzneimitteln, das seit mehr als 110 Jahren dazu beiträgt, die Gesundheit und das Wohlergehen der Menschen zu verbessern.Mit dem heutigen Tag hat Grifols nach der Vereinbarung über den Erwerb des gesamten Aktienkapitals der Tiancheng (Germany) Pharmaceutical Holdings AG und dem Ende der Annahmefrist des öffentlichen Übernahmeangebots (PTO) für die restlichen Aktien einen Grad der Annahme seines PTO an Biotest von 96,2% der Stimmrechte erreicht und hält 69,72% des Aktienkapitals. Das Angebot wurde von den 43,24% der Vorzugsaktien angenommen.Nach Ablauf der Nachfrist für die Annahme des öffentlichen Übernahmeangebots besteht für die verbleibenden nicht kontrollierten (stimmberechtigten) Stammaktien eine zusätzliche Annahmefrist von drei Monaten bis zum 21. April 2022, da die Kontrollgrenze von 95% überschritten wurde.Unter Berücksichtigung der Vereinbarung mit Tiancheng (Germany) Pharmaceutical Holdings AG und der PTO-Annahme, die für alle verbleibenden Aktien eingeleitet wurde, hält Grifols heute 19.034.074 Stammaktien (mit Stimmrecht) und 8.555.158 Vorzugsaktien (ohne Stimmrecht), was 48,10% bzw. 21,62% des Grundkapitals der Biotest AG entspricht.Die Investition in Biotest stärkt die wissenschaftliche und industrielle Leistungsfähigkeit von Grifols und trägt dazu bei, die Verfügbarkeit von Plasmamedikamenten, die Marktpräsenz und das Projektportfolio in Forschung und Entwicklung zu verbessern.Kräfte bündeln zum Wohle der PatientenMit dieser Transaktion machen Grifols und Biotest gemeinsam Fortschritte, um die Verfügbarkeit von Plasmatherapien weltweit zu erhöhen.Im September 2021 vereinbarte Grifols den Erwerb des gesamten Aktienkapitals der Tiancheng (Germany) Pharmaceutical Holdings AG, die 90% der Stammaktien und 1% der Vorzugsaktien der Biotest AG besitzt, für 1,1 Milliarden Euro. Dieser Betrag beinhaltet eine Darlehensforderung, die von Tiancheng (Germany) Pharmaceutical Holdings an die Biotest AG in Höhe von rund 313 Millionen Euro gewährt wurde.Im Dezember 2021 empfahlen der Vorstand und der Aufsichtsrat von Biotest, das Übernahmeangebot von Grifols anzunehmen. Beide Gremien kamen zu dem Schluss, dass der Unternehmenszusammenschluss von Grifols und Biotest eine Chance darstellt, die Verfügbarkeit von Plasmatherapien zu erhöhen sowie die Entwicklung neuer Produkte und F&E-Projekte zu fördern.Nach der Eröffnung von zwei neuen Zentren verfügt Biotest derzeit über 28 Plasmaspendezentren in Europa. Außerdem wird diese ergänzende Investition den Erfolg von Grifols steigern:· Verbesserung der Rentabilität und des Umsatzes pro Liter Plasma durch die Nutzung derzeit ungenutzter Proteine und des weltweiten Netzes von Grifols' Plasmazentren· Spürbare Steigerung der Umsätze und Gewinnmargen ab 2023 durch neue Produkteinführungen· Erhebliche Einnahmen und Kostensynergien für die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von aus Plasma gewonnenen Therapien· Beschleunigte Produktentwicklungspipeline· Größere geografische Ausgewogenheit bei Plasmaversorgung und Einnahmen· Grifols wird mit mehr als 20 Millionen Litern Plasma in 2021 über eine führende Kapazität innerhalb der Branche verfügen· Bis 2024 prognostiziert Grifols einen kombinierten Umsatz von mehr als 7 Milliarden Euro, ein EBITDA von mehr als 2 Milliarden Euro, eine EBITDA-Marge von mehr als 30% und einen Verschuldungsgrad von weniger als 3,5xDie Transaktion unterliegt verschiedenen behördlichen Genehmigungen und Bedingungen und wird voraussichtlich bis zum Ende des ersten Halbjahres 2022 abgeschlossen sein.HINWEIS: Das öffentliche Übernahmeangebot kann unter https://www.grifols.com/es/biotest-voluntary-takeover-offer eingesehen werden (in deutscher Sprache und in einer unverbindlichen englischen Übersetzung).Über GrifolsGrifols ist ein globales Healthcare-Unternehmen, das seit 1909 daran arbeitet, die Gesundheit und das Wohlbefinden der Menschen auf der ganzen Welt zu verbessern. Seine vier Geschäftsbereiche - Bioscience, Diagnostic, Hospital und Bio Supplies - entwickeln, produzieren und vermarkten innovative Lösungen und Dienstleistungen in mehr als 100 Ländern.Als Pionier in der Blutprodukteindustrie ist Grifols eines der größten Plasmaunternehmen und verfügt über ein wachsendes Netz von Spendezentren in aller Welt. Mit dem gewonnenen Plasma stellt Grifols wichtige Medikamente zur Behandlung chronischer, seltener und manchmal sehr schwerer Krankheiten her. Als anerkannter Marktführer in der Transfusionsmedizin verfügt das Unternehmen über ein umfassendes Portfolio an Lösungen, die die Sicherheit von der Spende bis zur Transfusion verbessern. Darüber hinaus stellt das Unternehmen Krankenhäusern, Apotheken und Angehörigen der Gesundheitsberufe Hilfsmittel, Informationen und Dienstleistungen zur Verfügung, die dazu beitragen, eine spezialisierte und effiziente medizinische Versorgung anzubieten.Grifols, mit fast 24.000 Mitarbeitern in mehr als 30 Ländern und Regionen, hat sich einem nachhaltigen Geschäftsmodell verschrieben, das dazu beiträgt, die Standards für kontinuierliche Innovation, Qualität, Sicherheit und ethische Führung in diesem Sektor zu definieren.Im Jahr 2020 werden die gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen von Grifols in den wichtigsten Ländern, in denen das Unternehmen tätig ist, auf insgesamt 7,5 Milliarden Euro und 140.000 Arbeitsplätze geschätzt, einschließlich direkter, indirekter und induzierter Arbeitsplätze.Die Stammaktien des Unternehmens (Klasse A) werden am spanischen kontinuierlichen Markt notiert und sind Teil des Ibex-35 (MCE: GRF). Die stimmrechtslosen Aktien (Klasse B) von Grifols sind auf dem spanischen kontinuierlichen Markt (MCE: GRF.P) und an der nordamerikanischen NASDAQ über ADR (American Depositary Receipts) (NASDAQ: GRFS) notiert.Für weitere Informationen: www.grifols.com----------------------------HAFTUNGSAUSSCHLUSSDie in diesem Bericht enthaltenen Fakten und Zahlen, die sich nicht auf historische Daten beziehen, sind "Zukunftsprognosen und Annahmen". Wörter und Ausdrücke wie "glauben", "hoffen", "antizipieren", "vorhersagen", "erwarten", "beabsichtigen", "sollten", "anstreben", "es wird geschätzt", "zukünftig" und ähnliche Ausdrücke, soweit sie sich auf die Grifols Gruppe beziehen, werden verwendet, um zukünftige Projektionen und Annahmen zu identifizieren. Diese Ausdrücke spiegeln die Annahmen, Hypothesen, Erwartungen und Vorhersagen des Managementteams zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts wider, die einer Reihe von Faktoren unterliegen, die dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich abweichen können. Die zukünftigen Ergebnisse der Grifols-Gruppe könnten durch Ereignisse beeinflusst werden, die mit ihren eigenen Aktivitäten zusammenhängen, wie z.B. ein Mangel an Rohstoffen für die Herstellung ihrer Produkte, das Auftauchen von Konkurrenzprodukten auf dem Markt oder Änderungen des regulatorischen Rahmens auf den Märkten, auf denen sie tätig ist, um nur einige zu nennen. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts hat die Grifols-Gruppe die erforderlichen Maßnahmen ergriffen, um die potenziellen Auswirkungen dieser Ereignisse abzuschwächen. Grifols S.A. übernimmt keine Verpflichtung, Zukunftsprognosen oder Annahmen zu veröffentlichen, zu revidieren oder zu aktualisieren, um sie an Ereignisse oder Umstände nach dem Datum der Erstellung dieses Berichts anzupassen, es sei denn, dies ist durch die geltende Gesetzgebung ausdrücklich vorgeschrieben. Dieses Dokument stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Aktien gemäß den Bestimmungen der folgenden spanischen Gesetzgebung dar: Königliches Gesetzesdekret 4/2015 vom 23. Oktober zur Genehmigung der Neufassung des Gesetzes über den Wertpapiermarkt; Königliches Gesetzesdekret 5/2005 vom 11. März und/oder Königliches Dekret 1310/2005 vom 4. November sowie alle Verordnungen zur Weiterentwicklung dieser Gesetze. Darüber hinaus stellt dieses Dokument kein Kauf-, Verkaufs- oder Tauschangebot oder eine Aufforderung zu einem Kauf-, Verkaufs- oder Tauschangebot von Wertpapieren oder eine Aufforderung zu einer Abstimmung oder Genehmigung in einer anderen Rechtsordnung dar. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen wurden von den externen Wirtschaftsprüfern der Grifols-Gruppe weder überprüft noch kontrolliert.Pressekontakt:Investor Relations:inversores@grifols.cominvestors@grifols.comTel. +34 93 571 02 21Medienkontakte:Duomo Comunicación - Grifols PressestelleRaquel LumbrerasRaquel_lumbreras@duomocomunicacion.comBorja GómezBorja_gomez@duomocomunicacion.comTel. +34 91 311 92 89 - 91 311 92 90Grifols Pressestelle Spanienmedia@grifols.comTel. +34 571 00 02Grifols Pressestelle DeutschlandRüdiger Litzbalitzba@delta-communications.deTel. +49 6172 265 97 12Original-Content von: Grifols, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62216/5131228