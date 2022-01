Graz (ots) -Liebe Andrea Bocelli Fans!Aufgrund der anhaltenden Ungewissheit über die COVID-19-Pandemie und mit dem Wohlbefinden der Besucher, Partner und Mitarbeiter als oberste Priorität, hat die Leutgeb Entertainment Group GmbH die schwierige Entscheidung getroffen, die für diesen Sommer geplanten Konzerte zu verschieben. Diese Entscheidung hat leider auch Auswirkungen auf die September-Konzerte in Wien und Zürich, die nun beide ebenfalls auf das Jahr 2023 verschoben werden müssen."Die Sicherheit und Gesundheit aller Mitwirkenden, der Künstler und vor allem unserer Gäste haben für uns oberste Priorität und wir sehen uns im Moment mit der Tatsache konfrontiert, dass es für die Fans, die zu diesen Konzerten kommen wollen, keinerlei Planungssicherheit gibt, weshalb wir uns entschlossen haben, diese Konzerte zu verschieben", so Klaus Leutgeb, Geschäftsführer der Leutgeb Entertainment Group GmbH.NEUE KONZERTERMINE- Oberhausen: Alter Termin: 25. Mai 2022 Neuer Termin: 12. Oktober 2023- Mannheim: Alter Termin: 29. Mai 2022 Neuer Termin: 14. Oktober 2023- Leipzig: Alter Termin: 31. Mai 2022 Neuer Termin: 17. Oktober 2023- Berlin: Alter Termin: 02. Juni 2022 Neuer Termin: 19. Oktober 2023- Klagenfurt: Alter Termin: 04. Juni 2022 Neuer Termin: 15. Juli 2023- Wien: Alter Termin: 03. September 2022 Neuer Termin: 17. November 2023- Zürich: Alter Termin: 09. September 2022 Neuer Termin: 20. November 2023Alle bereits erworbenen Tickets behalten ihre Gültigkeit!Wir möchten uns bei den Fans für ihre Geduld und Unterstützung in dieser schwierigen Zeit bedanken und freuen uns auf sieben großartige Konzerte im Jahr 2023 mit dem beliebtesten Tenor der Welt.Info:www.leutgebgroup.comTickets: AT: www.oeticket.comDE: www.eventim.deCH: www.ticketcorner.chAKKREDITIERUNGS- & INTERVIEWANFRAGEN:Bitte benutzen Sie unsere Online-Presseakkreditierung unter:www.leutgebgroup.com/pressePressekontakt:Leutgeb Entertainment Group GmbHJasmin KochaufMarketing+43 (0)3135 53577 3629marketing@leutgebgroup.comwww.leutgebgroup.comOriginal-Content von: Leutgeb Entertainment Group GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/129052/5131223