Unter dem Namen "Project Monarch" könnte Microsoft Mail- und Kalender-Funktionen in einer App für alle Plattformen vereinen. Intern sollen bereits Tests laufen - eine offizielle Bestätigung von Microsoft gibt es noch nicht. Der Tech-Konzern Microsoft plant mit "Project Monarch" eine Neuauflage des Outlook-Angebotes. Bereits vor einem Jahr, Anfang 2021, wurde bekannt, dass Microsoft an dem Projekt, das auch "One Outlook" genannt wird, arbeite. Mehr zum Thema Auch für iOS und Android: Microsoft arbeitet an neuem Outlook für alle Plattformen Terminplanung: Die 10 besten Kalender-Apps für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...