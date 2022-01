Die Korrektur an der Börse ist auch im Starterdepot nicht spurlos vorüber gegangen. Anfang des Jahres erreichte unser Starterdepot sein Allzeithoch und war mit über 3.000€ Kursgewinn schon 19.800€ schwer (davon knapp 500€ Cash). Im Zuge der Korrektur hat unser Starterdepot 1.250€ an Marktwert verloren, was Kursverlusten in Höhe von 6,5% entspricht. Kursverluste im Starterdepot - Quelle: Portfolio Performance Mit dem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...