Ein jahrelanger Rechtsstreit um eine Milliardenstrafe zulasten von Intel ging am heutigen Mittwoch zu Ende. Was dem Chip-Riesen vorgeworfen wurde, wie die am Abend erwarteten Quartalszahlen ausfallen dürften, was die Aktie macht. In der Konzernzentrale von Intel in Santa Clara, Kalifornien dürfte man am heutigen Mittwoch aufatmen: Im jahrelangen Rechtsstreit um eine Milliardenstrafe zulasten des Chip-Riesen hat die EU-Kommission eine Niederlage hinnehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...