MLP SE: MLP SE rechnet für 2021 mit EBIT deutlich über Markterwartung



26.01.2022 / 16:37 CET/CEST

Die MLP SE rechnet auf Basis vorläufiger ungeprüfter Zahlen mit einem EBIT für das Geschäftsjahr 2021 in Höhe von mindestens 90 Mio. Euro und übertrifft damit den Mittelwert der aktuellen Analystenschätzungen (sog. Consensus) von 74 Mio. Euro EBIT deutlich. Erhöhen könnten sich diese vorläufigen ungeprüften Zahlen ggf. noch durch abschließende Bewertungen insbesondere im Projektgeschäft mit Immobilien. Zum insgesamt positiven Geschäftsverlauf hat neben der Altersvorsorge und der Immobilienvermittlung insbesondere das Vermögensmanagement auch durch deutlich höhere als für das vierte Quartal 2021 geplante erfolgsabhängige Vergütungen beigetragen. Erfolgsabhängige Vergütungen fallen für die Wertentwicklung von Anlagekonzepten im Vermögensmanagement an und sind zu einem hohen Anteil ergebniswirksam. Der Umsatzeffekt aus erfolgsabhängigen Vergütungen belief sich im vierten Quartal 2021 auf rund 25 Mio. Euro. Die vollständigen Zahlen zur Geschäftsentwicklung für das vierte Quartal 2021 und das Geschäftsjahr 2021 wird MLP planmäßig am 10. März 2022 veröffentlichen. Erfolgsabhängige Vergütungen und EBIT stellen alternative Leistungskennzahlen dar, die näher erläutert werden unter: https://mlp-se.de/investoren/mlp-aktie/kennzahlen/ Kontakt/mitteilende Person:

