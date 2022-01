The following instruments on Xetra do have their last trading day on 26.01.2022

Die folgenden Instrumente in Xetra haben ihren letzten Handelstag am 26.01.2022



ISIN Name

DE000A3MQCD3 alstria office REIT-AG

DE000A3E5DP8 HELLA GmbH

