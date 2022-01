(shareribs.com) New York 26.01.2022 - Tesla wird am Abend seine Zahlen für das vierte Quartal vorlegen. Nach den Verlusten der vergangenen Tage könnten die Kursgewinne erheblich sein.Tesla wird am Abend, nach Börsenschluss in den USA ca.22.30 Uhr MEZ, die Finanzzahlen für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2021 vorlegen. Bereits kurz nach dem Jahreswechsel hatte das Unternehmen seine Produktions- ...

