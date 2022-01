NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Shop Apotheke nach Aussagen der Gematik zur E-Rezept-Einführung auf "Buy" mit einem Kursziel von 201 Euro belassen. Die Gesellschafter intensivierten demnach die Testphase, schrieb Analyst Alexander Thiel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte sah darin eine positive erste Nachricht in dem Prozess, der sich Ende 2021 noch verzögert habe./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2022 / 11:19 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2022 / 11:19 / ET

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFXNL0012044747