Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Langenhagen (pta030/26.01.2022/17:35) - 26. Januar 2022 - Die im Direct Market (MTF) der Börse Wien gelistete JJ Entertainment SE gibt bekannt, dass sie exklusive Übernahmeverhandlungen mit der neoFIN Hamburg GmbH aufgenommen hat. Ziel der Übernahmeverhandlungen ist es, sämtliche Geschäftsanteile an der neoFIN Hamburg GmbH als Sacheinlage gegen die Ausgabe von jungen Aktien in die JJ Entertainment SE aufzunehmen.

Die JJ Entertainment SE beabsichtigt, sämtliche Geschäftsanteile an der neoFIN Hamburg GmbH gegen die Ausgabe von jungen Aktien aus dem bestehenden genehmigten Kapital, also durch Ausgabe von 250.000 Aktien, unter Ausschluss des Bezugsrechtes der Aktionäre, zu übernehmen. Die JJ Entertainment SE geht aktuell indikativ davon aus, dass der Wert der neoFIN Hamburg GmbH im zweistelligen Millionenbereich anzusiedeln ist.

Bei erfolgreichem Abschluss der Übernahme wird die operative Tätigkeit der neoFIN Hamburg GmbH, nämlich die Blockchain basierte Tokenisierung von Wertpapieren und Sachanlagen, das operative Kerngeschäft der JJ Entertainment SE bilden.

Über die neoFIN Hamburg GmbH

Die neoFIN Hamburg GmbH unterstützt Emittenten bei der Emission von digitalen Finanzprodukten und betreibt eine Handelsplattform dafür. Tokenisierte Wertpapiere entwickeln sich global zu einer ernstzunehmenden Alternative zu klassischen Investmentvehikeln und ermöglichen es Unternehmen, Anleger direkt und unmittelbar über digitale Wertpapiere am wirtschaftlichen Erfolg ihres Geschäftes oder der von ihnen bewirtschafteten Assets zu beteiligen.

Bei einer Kapitalmarktemission auf der neoFIN-Plattform sind alle Prozesse rund um die gesetzeskonforme Ausgabe, Verwaltung und Verwahrung von digitalen Wertpapieren integriert.

Über die JJ Entertainment SE

Die JJ Entertainment SE bietet Digital Solutions mit Fokus auf die Finanzbranche und berät kleine bis mittlere Unternehmen bei kapitalmarktnahen Eigenkapitalaufnahmen und Fremdfinanzierungen. Weitere Informationen stehen unter https://www.jj-entertainment.com bereit.

