Es wäre die größte Übernahme in Microsofts Geschichte: 70 Milliarden Dollar will der Konzern für Activision Blizzard zahlen. 95 Dollar je Aktie. Doch der Kurs steht unter 80 Dollar. Sind also sichere 19 Prozent mit der Aktie drin? Sollten Anleger jetzt einsteigen? DER AKTIONÄR fasst Chancen und Risiken zusammen.

