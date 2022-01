Halle/MZ (ots) -



Eine deutsche EM-Bilanz fällt besonders schwer, schließlich war die Auswahl am heftigsten gebeutelt. Als noch fast alle Spieler fit waren, stimmten Auftritte und auch Ergebnisse. Die nach dem Corona-Ausbruch mit immer neuen Nachrückern aufgefüllte Notauswahl war dann gegen die Top-Teams in der Hauptrunde erwartbar chancenlos. So bleibt als nacktes Ergebnis, dass die Handballer seit 2016 weiter ohne Medaille bei Großereignissen sind.



