Vor den mit Spannung erwarteten geldpolitischen Signalen der US-Notenbank hat der deutsche Aktienmarkt am Mittwoch seine Erholung mit deutlichen Gewinnen fortgesetzt. Der DAX überwand zeitweise auch wieder die Hürde von 15.500 Punkten und machte gut ein Drittel der Verluste seit seinem Jahreshoch am 5. Januar wett.Letztlich schloss der deutsche Leitindex 2,22 Prozent höher auf 15.459,39 Punkten. Der MDAX gewann 2,19 Prozent auf 33.134,04 Punkte und auch europaweit und in den USA herrschte nach dem ...

