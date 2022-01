Längere Zeit war es eher still geworden um BioNTech und mit der Erwartung, dass die Pandemie mit Omikron schon bald ihr Ende finden könnten, verabschiedeten die Aktionäre sich in Scharen. Am Dienstag gab es nun endlich wieder einmal grüne Vorzeichen zu sehen, und das nicht zu knapp.Um gleich 11,2 Prozent schoss BioNTech (US09075V1026) gestern in die Höhe und verbesserte sich damit wieder bis auf 137 Euro. Das ist selbstredend noch immer weit entfernt von den Höchstständen knapp unter der 400-Euro-Marke und auch seit Monatsbeginn bleibt es bei einem ...

