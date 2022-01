Adidas wird mehr Direct to Consumer verkaufenDer Onlinehandel benötigt in vielerlei Branchen keinen Dritthändler. Großhandel und das margenschwächere B2B Geschäft werden durch den D2C verdrängt. Starke Marken mit hoher Anziehungskraft haben gut funktionierende Onlineshops und vertreiben ihre Artikel direkt. Das sogenannte Diret to Consumer Geschäft DTC soll im Fall von Adidas bis zum Jahr 2025 auf 50% steigen. Ein Artikel hierzu der Zeitschrift "Modern Retail" Die derzeit 150 Millionen ...

