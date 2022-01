The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 26.01.2022

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 26.01.2022



ISIN Name

BMG2108M2182 CHINESE ESTATES H. HD-,10

CA4925561058 KETAMINEONE CAPITAL LTD

DE000A3E5DP8 HELLA GMBH+CO. Z.VERK.

SE0009664253 INSTALCO AB A

