(shareribs.com) Frankfurt / New York 26.01.2022 - Technologiewerte zeigten sich im deutschen Handel fester. Die scharfen Verluste der vergangenen Tage werden zum Wiedereinstieg genutzt. So kletterten unter anderem die Papiere von Nordex und SMA Solar kräftig.Der DAX beendete den Handelstag mit einem Plus von 2,2 Prozent auf 15.459 Punkten. Hier ging es für Papiere von Covestro, Siemens Energy und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...