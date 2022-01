Straubing (ots) -Es ist richtig, die Debatte über die allgemeine Impfpflicht als offene Diskussion über Fraktionsgrenzen hinweg zu führen. Allerdings kommt die Debatte viel zu spät. Es wäre die Pflicht des Bundestags gewesen, schon vor Monaten darüber zu sprechen. Jetzt kann die Impfpflicht, wenn sie denn eine Mehrheit findet, vermutlich erst ab dem Sommer greifen, wenn sämtlich Pandemiewellen schon über uns hinweggerauscht sind.Aber besser spät als nie. Denn wenn sich nicht genug Leute von sich aus für die Impfung entscheiden, kommen wir nie aus dem Hamsterrad der Pandemie hinaus. Am Ende muss es also heißen: Wir wollen unsere Freiheit zurück. Zur Not mit der Impfpflicht für alle Erwachsenen - ob mit oder ohne Sternstunde, ist da zweitrangig.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessort Politik/Wirtschaft/VermischtesMarkus PeherstorferTelefon: 09421-940 4441politik@straubinger-tagblatt.deOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122668/5131377