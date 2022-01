VANCOUVER, British Columbia, Jan. 26, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Brascan Gold Inc. (CSE: BRAS) ("Brascan" oder das "Unternehmen") freut sich, die formelle Aktivierung der Earn-in-Optionsvereinbarung des Alegre Gold Project (das "Projekt") im Bundesstaat Pará im Nordosten Brasiliens bekannt zu geben. Brascan kann nun mit der Exploration des äußerst aussichtsreichen Goldgebiets Alegre beginnen.



Ort des Alegre Gold Project:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/876f6161-d3d5-4399-bd31-61b59e154469

Brascan wird eine 100 %ige Beteiligung am Projekt erwerben, nachdem es Explorationsausgaben in Höhe von 1.000.000 $ getätigt und eine Zahlung von 400.000 $ geleistet sowie 750.000 Stammaktien begeben hat, um eine 100 %ige Beteiligung an Chapada Brasil Mineração Ltda. ("CBM") zu erlangen. CBM behält eine 2 %ige NSR-Gebühr ein, von der Brascan 50 % für 1 Million $ erwerben kann, sobald eine Produktionsentscheidung getroffen wurde. Brascan zahlt eine von der kanadischen Börse zugelassene Vermittlungsprovision (CSE).

Das Projekt befindet sich auf demselben Goldmineralisierungstrend wie das fortgeschrittene Cachoeira-Goldprojekt von Goldmining Inc. 15 km nördlich und das CentroGold-Projekt von Oz Minerals 30 km südlich (das als eines der größten unerschlossenen Goldprojekte Brasiliens gilt). Das Alegre Gold Project ist über die Autobahn von der Stadt Belem aus zu erreichen, die ihrerseits mit Linienflugdiensten erreichbar ist.

Lage der Liegenschaft des Alegre Gold Project

https://www.goldmining.com/projects/brazil/cachoeira/

https://www.ozminerals.com/en/where-we-work/gurupi/centrogold

Das beträchtliche Goldpotenzial des Projekts wird durch das Vorkommen mehrerer aktiver oder kürzlich aktiver Kleinbergbau-Goldminen (Garimpos) von beträchtlicher Größe belegt, die offensichtlich Gold aus der verwitterten Saprolitzone innerhalb strukturell kontrollierter Scherzonen gewinnen. Brascan ist der Auffassung, dass sich die Saprolit-Goldmineralisierung (verwitterte Zone) wahrscheinlich bis in das darunter liegende Grundgestein erstreckt und dass dies ein Schwerpunkt des geplanten Explorationsprogramms sein wird. Dieses Explorationsprogramm wird voraussichtlich Geophysik (Magnetik und Elektromagnetik), Oberflächenproben und die Entwicklung der besten kooperativen Methoden für die Zusammenarbeit mit den Garimpeiros umfassen. Brascan geht davon aus, dass anhand dieser Arbeiten starke Bohrziele ermittelt werden können, insbesondere angesichts der nachgewiesenen Garimpo-Goldproduktion.

CBM wird Brascan Projektmanagement- und Vor-Ort-Dienstleistungen anbieten, vorbehaltlich eines technischen Ausschusses, der beide Parteien vertritt, und zu Bedingungen, die von beiden Parteien zu vereinbaren sind. Brascan ist besonders erfreut, die Dienste von CBM in Anspruch zu nehmen, da CBM Erfahrung mit Explorations- und Bergbauprojekten in anderen Teilen Brasiliens hat und derzeit ein Explorationscamp und -programm betreibt, das weniger als eine Stunde von der Liegenschaft Alegre entfernt ist.

Goldgarimpo von beträchtlichem Ausmaß auf der Liegenschaft Alegre.

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/fab96205-91e2-422e-b865-dc31bee7f022

Weitere Goldexplorationsziele in Brasilien

Brascan führt gegenwärtig detaillierte Due-Diligence-Prüfungen für zwei weitere Goldprojekte in Brasilien durch. Ein Ziel befindet sich im Bundesstaat Goias, eine 3-Stunden-Fahrt von Brasilia entfernt, wo Brascan entlang eines 1,6 km langen Mineralisierungstrends ein "Blue-Sky"-Potenzial für Gold identifiziert hat. Es könnte sich auch für die Entnahme von Massenproben im Rahmen einer brasilianischen Versuchsabbaulizenz eignen, während das "Blue-Sky"-Potenzial erkundet wird. Das andere Projekt befindet sich im Herzen des traditionellen brasilianischen Bergbaureviers im Bundesstaat Minas Gerais. In diesem Gebiet wird seit den Zeiten des portugiesischen Weltreichs Gold abgebaut. Die Explorationsarbeiten deuten darauf hin, dass es immer noch hochgradige Ziele gibt.

Balbir Johal, Director und CEO, führte aus: "Das Alegre Gold Project hat die Erwartungen übertroffen. Angesichts der zentralen Lage der Liegenschaft Alegre, das von Goldressourcen im Besitz anderer Bergbauunternehmen umgeben ist, ist das Potenzial für die Entdeckung einer Goldressource mit industriellem Gehalt bemerkenswert." Er führte weiter aus: "Brascan verfügt über alle nötigen Mittel, um im Februar ein umfangreiches Explorationsprogramm durchzuführen." Er schloss mit der Bemerkung, dass "europäische Anleger ein sehr positives Interesse am Alegre Gold Project in Brasilien gezeigt haben. Sie sind der Ansicht, dass das Goldprojekt von Brascan in Anbetracht der schlechten wirtschaftlichen Lage des Landes, die zu einem unteren Plateau führen könnte, ein recht überzeugendes Geschäftsmodell darstellt. Timing ist alles."

Qualifizierte Person

Harrison Cookenboo Ph.D., P.Geo. und eine qualifizierte Person nach den Standards des Canadian National Instrument 43-101, hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen, die die Grundlage für diese Pressemitteilung bilden, überprüft, für richtig befunden und diese Pressemitteilung genehmigt.

Über das Unternehmen

Das Unternehmen ist ein Goldexplorationsunternehmen mit Sitz in Vancouver, BC. Das Unternehmen besitzt eine Option auf die Liegenschaft Vulcan, die sich in der Fort Steele Mining Division im Südosten von British Columbia befindet, sowie auf die Liegenschaften Middle Arm Fault und Black Cat, die 30 km bzw. 40 km südlich der Stadt Baie Verte in Neufundland liegen. Brascan Gold hat kürzlich Earn-in-Optionen für mehrere brasilianische Goldliegenschaften ausgehandelt, darunter auch für das Alegre Gold Project im Nordosten Brasiliens.

Für weitere Informationen sollten die Anleger die eingereichten Unterlagen des Unternehmens lesen, die unter www.sedar.com zur Verfügung stehen.



Kontaktinformationen

Balbir Johal

Director und CEO

Telefon: 604 812 1747

E-Mail: bjohal75@gmail.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, die im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze "zukunftsgerichtete Informationen" sind. Alle Aussagen, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Aussagen zu zukünftigen Schätzungen, Plänen, Programmen, Prognosen, Projektionen, Zielen, Annahmen, Erwartungen oder Überzeugungen hinsichtlich zukünftiger Leistungen, einschließlich Aussagen zu den Bedingungen der Beratungsvereinbarung, sind "zukunftsgerichtete Aussagen" und in dieser Pressemitteilung Aussagen in Bezug auf: die Explorations- und Due-Diligence-Aktivitäten des Unternehmens in Brasilien; die Absicht des Unternehmens, die Earn-in-Option mit CBM zu akzeptieren; die Erwartungen in Bezug auf die Bohrziele und die Goldmineralisierung des Projekts; das Potenzial für die Entnahme von Massenproben bei dem untersuchten Projekt im Bundesstaat Goias; die Möglichkeit, dass beim Projekt im Bundesstaat Minas Gerais, das derzeit untersucht wird, noch hochgradige Ziele vorhanden sind, und die Hoffnung des Unternehmens, seine Exploration zu mobilisieren und das volle Potenzial des Projekts zu erschließen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen geben die Erwartungen oder Überzeugungen des Managements des Unternehmens wieder, die auf den ihm derzeit verfügbaren Informationen beruhen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, einschließlich derer, die von Zeit zu Zeit in den vom Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen aufgeführt sind, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen. Diese Faktoren sollten sorgfältig bedacht werden. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Die zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen, die in dieser Pressemitteilung enthalten sind, gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen aufgrund neuerer Daten öffentlich zu aktualisieren oder zu überarbeiten.

