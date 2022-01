DJ Fed kündigt Zinserhöhung für März an

Von Nick Timiraos und Andreas Plecko

WASHINGTON (Dow Jones)--Die US-Notenbank hat das Zinsniveau stabil gehalten und ihre Absicht bekundet, den Leitzins im März anzuheben - der jüngste Schritt in Richtung eines Abbaus der Stimulierungsmaßnahmen zur Eindämmung der hohen Inflation. Der Beschluss, den Leitzins bei 0,00 bis 0,25 Prozent zu belassen, fiel einstimmig. Ökonomen und Börsianer hatten diese Entscheidung erwartet. Händler rechnen mit vier Zinserhöhungen in diesem Jahr, bevor die Zentralbank eine quantitative Straffung in Form einer Verkürzung ihrer Bilanz vornimmt.

"Es wird bald angemessen sein, das Zielband für den Leitzins anzuheben", hieß es in der Erklärung der Fed. Die Zentralbank beschloss eine letzte Runde der Ankäufe von Wertpapieren, womit das Programm bis März abgeschlossen sein wird. Die Notenbanker berieten darüber, wie und wann das 9 Billionen Dollar schwere Wertpapierportfolio der Fed, das sich seit März 2020 mehr als verdoppelt hat, abgebaut werden soll. Die Fed veröffentlichte eine separate einseitige Erklärung, in der die wichtigsten Grundsätze für diesen Prozess dargelegt wurden.

Die Inflation in den USA liegt mit derzeit 7,0 Prozent weit über dem Zielwert der Fed, die eine jährliche Rate von 2 Prozent anpeilt. Die Gründe für die aus dem Ruder laufende Teuerung sind die starke Nachfrage nach Waren und Dienstleistungen sowie Engpässe in den Lieferketten im Zuge der weltweiten Konjunkturerholung nach der Corona-Krise.

An den Märkten wird spekuliert, ob die Fed zu der "Shock and Awe"-Taktik drastischer Zinserhöhungen zurückkehrt, die sie in den 1980er und 1990er Jahren zur Inflationsbekämpfung eingesetzt hat, oder ob sie den maßvollen Ansatz der jüngsten Jahre beibehält. Da die Inflation den höchsten Stand seit vier Jahrzehnten erreicht hat, mehren sich Spekulationen über eine drastische Anhebung des Leitzinses um 50 Basispunkte im März.

January 26, 2022

