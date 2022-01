WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Notenbankchef Jerome Powell kann sich eine erste Zinsanhebung in der Corona-Pandemie bereits im März vorstellen. "Ich würde sagen, der geldpolitische Ausschuss ist dazu bereit, die Federal Funds Rate auf der März-Sitzung anzuheben - vorausgesetzt, die Bedingungen sind dafür geeignet", sagte Powell nach der Zinssitzung der Fed am Mittwoch in Washington.

Auf Rückfrage schloss Powell nicht aus, sogar auf jeder der kommenden Sitzungen an der Zinsschraube zu drehen. Allerdings sagte der Fed-Chef auch, er habe derzeit noch keinen konkreten Zinspfad vor Augen. Dieser hänge von der konjunkturellen Entwicklung ab.

Inklusive März tagt die Fed in diesem Jahr noch sieben Mal. An den Märkten sind gegenwärtig vier Leitzinserhöhungen um insgesamt einen ganzen Prozentpunkt eingepreist./bgf/jsl/he