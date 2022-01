Metzingen, Deutschland (ots/PRNewswire) -HUGO BOSS startet für seine Marken BOSS und HUGO zwei simultan gesponserte weltweite Kampagnen mit hochkarätiger Besetzung. Die Veröffentlichung ist der erste visuelle Auftritt dieser historischen Markenaktualisierung. Nach fast 50 Jahren führt HUGO BOSS ein neues Logo für seine Kernmarke BOSS ein und nimmt ein echtes 360-Grad-Rebranding über alle Verbraucher-Touchpoints hinweg vor. Erstmals seit der letzten Logo-Überarbeitung Anfang der 1990er Jahre zeigt sich auch die Marke HUGO in einem neuen Look. Beide neuen Logos tragen einen deutlich dickeren grafischen Schriftzug, der sie zeitgemäß wirken lässt und als echter Blickfang dient.Im Einklang mit der Wachstumsstrategie CLAIM 5 setzen sowohl BOSS als auch HUGO auf einen neuen, modernen Markenauftritt, der sich an eine jüngere und globaler ausgerichtete Zielgruppe wendet. Das gesamte Kollektionsdesign, die Einzelhandels-Konzepte und das Omnichannel-Markenerlebnis werden auf einer spielerischen und lässigen Ästhetik basieren und gleichzeitig dem Brand-Code-Konzept der exquisiten Kleidung treu bleiben."Mit dem Marken-Refresh und den hochkarätig besetzten Kampagnen läuten wir eine völlig neue Ära für BOSS und HUGO ein. Unser Ziel ist es, neue und jüngere Zielgruppen zu begeistern und zu Fans unserer Marken zu machen. Beide Kampagnen sind daher ein wichtiger Schritt, um die Markenrelevanz weiter zu steigern und unser Ziel zu erreichen, in den kommenden Jahren eine der 100 weltweit führenden Marken zu werden", so Daniel Grieder, CEO der HUGO BOSS AG.Auch die Website hugoboss.com glänzt mit einem neuen und ansprechenden Kundenerlebnis. Mit noch mehr Fotos, Videos und inspirierenden Inhalten haben Kunden die Möglichkeit, in die neuen Produkte einzutauchen, was für ein angenehmeres und immersives Einkaufserlebnis sorgt. Die verbesserte Benutzerfreundlichkeit wird das Wachstum des E-Comm-Geschäfts unterstützen, und im Laufe des Jahres 2022 werden noch mehr digitale und kanalübergreifende Dienste verfügbar sein.BOSS: BEYOUROWNBOSS-KampagneFür die BeYourOwnBOSS-Kampagne im Frühjahr/Sommer 2022 enthüllt BOSS eine hochkarätige Starbesetzung. Die aufsehenerregende Social-First-Kampagne des gefeierten Modefotografen Mikael Jansson wurde an verschiedenen Sets rund um den Globus produziert.Zeitgleich kündigt BOSS eine strategische Partnerschaft mit dem TikTok-Superstar Khaby Lame an. Nach einer rekordverdächtigen Mailänder Modewoche mit 4 Milliarden Impressionen in nur vier Tagen, bei der Lame sein Laufstegdebüt für BOSS absolvierte, wurden zum Launch zweier gemeinsam entworfener Kapselkollektionen zahlreiche Markenbotschafter eingesetzt.Die BeYourOwnBOSS-Kampagne zeigt die Topmodels Kendall Jenner, Hailey Bieber und Joan Smalls, den weltberühmten amerikanischen Rapper Future, den internationalen TikTok-Star Khaby Lame, den südkoreanischen Sänger und Schauspieler Lee Min-ho, den britischen Profiboxer Anthony Joshua, der italienische Tennisstar Matteo Berrettini und die deutsche Leichtathletin Alica Schmidt.Neben der weltweiten Kampagne wurde ein breites Spektrum an ansprechenden Social-First-Inhalten in Form von Podcasts, "Hinter-den-Kulissen"-Bildern, Geschichten und Videos erstellt. Die Kampagne wird weltweit über alle Verbraucher-Touchpoints hinweg aktiviert. Dazu gehören allem voran sowohl soziale Werbung als auch große Außenwerbung in 35 Metropolen weltweit.Am Starttermin der Kampagne, der für den 26. Januar angesetzt ist, wird eine beeindruckende Reihe von 200 Künstlern, darunter auch die prominenten Darsteller, in einer digitalen Kampagne ihre persönliche BOSS-Geschichte auf Instagram, Weibo, Red und WeChat veröffentlichen. Dort werden sie unter anderem mit dem berühmten BOSS-Hoodie zu sehen sein."Wir sind absolut begeistert von dieser tollen Besetzung für BOSS. Die Künstler und Persönlichkeiten der Kampagne verkörpern perfekt, wofür ein Boss heute steht. Das Eintauchen in die persönlicheren, emotionaleren und durchdachteren Aspekte dessen, was es bedeutet, ein Boss in der heutigen Welt zu sein, hilft uns, konkreter und greifbarer mit den Millennials in Kontakt zu treten", erläutert Daniel Grieder.Hochauflösende Bilder können hier heruntergeladen werden:https://galleries.launchmetrics.com/p/hugoboss-production/showrooms/61bcd54986d4200009e0ff77HUGO: HOWdoyouHugo-KAMPAGNEDie HowDoYouHUGO-Kampagne, die ebenfalls von dem gefeierten Modefotografen Mikael Jansson aufgenommen wurde, zeigt das südsudanesische Topmodel Adut Akech, die Rapper Big Matthew und SAINt JHN und die amerikanische Tänzerin Maddie Ziegler. Akech und SAINt JHN sind auch im wirklichen Leben ein Paar und treten erstmals gemeinsam in einer Kampagne auf.Neben den globalen Kampagnenbildern wurden verschiedene "Social-First"-Inhalte in Form von "Hinter den Kulissen"-Bildern, Interviews und TikTok-Challenges rund um die Themen Tanz und Musik produziert. Die 360-Grad-Kampagne wird über alle Kanäle hinweg aktiviert, insbesondere über TikTok und in Form von Guerilla-Marketing, Wandmalereien sowie Anzeigen in Bussen und Straßenbahnen in mehreren Städten auf der ganzen Welt. Das Gesicht der Kampagne, Big Matthew, und der TikTok-Schöpfer Vik White haben eine Tanz-Challenge unter dem Hashtag HowDoYouHUGO choreografiert, an der 60 TikTok-Creators teilnehmen, wodurch für Aufsehen auf diesen Plattformen gesorgt wird."Es ist heute wichtiger denn je, seinen eigenen Weg zu gehen, und dieses Prinzip ist das Fundament der Markenplattform HUGO. 