Nanjing, China (ots/PRNewswire) -Im Januar 2022, im Vorfeld der Olympischen Winterspiele in Beijing, hat Jiangsu 5 touristische Routen mit Jiangnan-Charakter für die Zeit des Frühlingsfestes eingerichtet. Hier finden die Menschen die perfekte Mischung aus Wintersport, heißen Quellen, schöner Landschaft, Essen und Volksbräuchen. Jiangsu empfängt die Touristen aus aller Welt, um den Charme von Jiangsu im Winter auf 5 verschiedene Arten zu erleben, so das Ministerium für Kultur und Tourismus der Provinz Jiangsu.Nanjing war einst Austragungsort der Olympischen Jugendspiele 2014 und ist somit auch eine olympische Stadt. Der Eissportclub des Olympia-Sportzentrums von Nanjing liegt etwa 5 Kilometer vom Südbahnhof Nanjing entfernt und verfügt über ein professionelles Trainingsgelände für Shorttrack-Speedskating und Eiskunstlauf. Auf einer Eisfläche von 1.800 Quadratmetern können die Temperatur und die Härte des Eises genau an die Anforderungen der verschiedenen Sportarten angepasst werden, um den Bedürfnissen von Eishockey, Curling, Eiskunstlauf, Shorttrack-Eislauf und anderen Eissportarten gerecht zu werden.20 Kilometer östlich des Olympischen Sportzentrums befindet sich die Heiße Quelle von Tangshan, die in Europa und Japan das internationale Doppelzertifikat für die Qualität von heißem Quellwasser erhalten hat. Das Ruralation Museum Hotel, Tangshan und das Banyan Tree Nanjing Garden Expo sind Hotels mit heißen Quellen, die seit ihrer Eröffnung in den letzten zwei Jahren viel Aufmerksamkeit in der Branche auf sich gezogen haben. Beide Hotels wurden an steilen Klippen gebaut. Es ist äußerst angenehm, im Winter in der heißen Quelle im Thermalbad im Gästezimmer ein Bad zu nehmen und die Sterne zu genießen.Nanjing verfügt über wunderschöne Kieselsteine, die Yuhua-Stein genannt werden. Dies inspirierte auch Köche, die Teigtaschen aus klebrigem Reismehl in der Form des Yuhua-Steins zubereiteten. Süß duftende Taro-Sämlinge und Rote-Bohnen-Suppenbällchen in süßem Reiswein sind ebenfalls köstliche Desserts, die Sie in Nanjing im Winter nicht verpassen sollten.10 Kilometer südlich des Südbahnhofs Nanjing befindet sich ein Berg namens Niushoushan. Nach traditionellem Verständnis ist die Quelle des Niushoushan die schönste. Die Menschen in Nanjing machen jeden Frühling einen Ausflug zum Niushoushan, aber mit der Fertigstellung der Buddha-Pagode, des Buddha-Ding-Tempels, des Buddha-Ding-Palastes und anderer Gebäude hat der Niushoushan nach dem Schnee im Winter ein noch verträumteres Gefühl.Wenn Besucher während des Frühlingsfestes nach Nanjing reisen, müssen sie unbedingt zum Konfuzius-Tempel gehen, um das Qinhuai-Laternenfest am fünfzehnten Tag des ersten Mondmonats zu sehen. Das Qinhuai Laternenfest, das eine tausendjährige Geschichte hat, zeigt heute eine modischere und modernere Form. Natürlich können Besucher auch ein oder zwei traditionelle Laternen kaufen. Es ist interessant, die Laternen mit Laternen zu beobachten.Das Changzhou Tianmu Lake Resort ist auch ein Gebiet mit konzentrierten Ressourcen an hochwertigen Hotels mit heißen Quellen in Jiangsu. Es ist etwa 14 Kilometer vom Bahnhof Liyang entfernt und die Fahrt mit dem Hochgeschwindigkeitszug von Nanjing nach Liyang dauert nur 30 Minuten. Das Tianmu Lake Spring & Spa Hotel in Liyang liegt am Ufer des Tianmu Sees. Der farbenfrohe Thermalpool des Hotels ist wie ein farbenfrohes Juwel, das in den Berghang eingebettet ist und in einem Thermalbad liegt. Die Liyang Yushui Hidden Villa liegt in einer einzigartigen Landschaft mit Tälern. Beim Baden in den heißen Quellen haben die Besucher ein weites Sichtfeld und einen Panoramablick auf das Wolkenmeer und die Berge. Die Fischkopfsuppe vom Tianmu-See ist eine winterliche Delikatesse, die man sich hier nicht entgehen lassen sollte. Der Tianmu-See wird durch die Bergvegetation rund um den See gefiltert, sodass das dessen Wasser klar und süß ist und das Fleisch der hier heranwachsenden Fische köstlich ist.70 Kilometer nördlich vom Tianmu Lake Resort befindet sich das Maoshan Resort. Das Oriental Salt Lake Resort mit dem Motto "Taoismus" befindet sich hier. In dem landschaftlich reizvollen Gebiet, das nach dem "Volksklatsch" gestaltet wurde, können die Menschen reisen und leben, sowie Straßenkünstler, Jongleure und andere volkstümliche Aufführungen genießen. Der architektonische Stil des Ortes ist der klassische chinesische Stil von vor 1.600 Jahren, was bei modernen Sehenswürdigkeiten in China sehr selten ist. Vor allem nach dem Kleinen Schnee wirkt der malerische Ort im Gegenlicht noch geheimnisvoller.Schneeflocken bedecken die Winterlandschaft in Jiangsu mit einem "silbernen Anzug"; der heiße Topf dampft und der Duft steigt direkt in die Nase; der weiße Rauch kräuselt sich und die heißen Quellen sind voller Freude. Mit dem Beginn der Olympischen Winterspiele und der Liebe zum Winter werden wir den "Charme von Jiangsu" auf eine andere Art und Weise erleben.Links zu Bildanhängen:Link: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=413771Bildunterschrift: Fünf Möglichkeiten, um den Charme von Jiangsu im Winter zu erkundenFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1734340/Charm_of_Jiangsu.jpgPressekontakt:Herr Yang,Tel.: +86-10-63074558Original-Content von: Jiangsu Provincial Department of Culture and Tourism, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/144390/5131413