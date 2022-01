Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) -Seien Sie Teil der Pionierwelle von Spielern, die mit neuer Technologie ein hervorragendes Gameplay genießenDas neueste Projekt des südkoreanischen Spieleentwicklers und Verlegers Wemade Connect, das mobile MMORPG Dark Eden M on WEMIX, hat mit der Vorregistrierung im Google Play Store begonnen.Dieser neue Ableger basiert auf dem Stammeskrieg zwischen Slayern und Vampiren im Erfolgsspiel Dark Eden M und nutzt die Blockchain-Technologie über die globale WEMIX-Blockchain, um Spieler mit Rangmedaillen und exklusiven Belohnungen für das Grundspiel zu belohnen."Dark Eden M on WEMIX ist ein Spiel, das den Nutzern unvergessliche und unterhaltsame Erfahrungen bieten kann. Wir gehen davon aus, dass wir mit einer einfachen und klaren Aufgabe die Erfahrungen der Nutzer mit dem positiven Kreislauf von Wettbewerb und Kompensation maximieren werden", so Hodae Lee, CEO von Wemade Connect.Interessierte Spieler können ihr Interesse über den Google Play Store in allen Regionen außer Korea, Japan und China anmelden. Frühentschlossene erhalten außerdem die folgenden Belohnungen, die gehandelt werden können:- Rank Medal- Rare Transform Trial Ticket (1 Day)- Rare Pet Trial Ticket (1 Day)- Novice Travel Pack- Ride Upgrade Capsule (30)- Scroll of Transformation (6)- Scroll of Pet Summoning (6)Wemade Connect wird interessierte Spieler mit weiteren Anreizen belohnen, wenn die Community auf den sozialen Medienkanälen wächst.Early Adopters können sich auf bewährtes Gameplay freuen und die globale Blockchain-Revolution miterleben, wenn Dark Eden M on WEMIX im ersten Quartal 2022 weltweit veröffentlicht wird.Website: https://bit.ly/3Iwfbe1AirDrop-Ereignis: https://bit.ly/3AsyOkcInformationen zu Wemade ConnectWemade Connect ist ein globales Spieleunternehmen, das sich auf die Entwicklung und Veröffentlichung von Spielen spezialisiert hat und auch ein MCP (Master Contents Provider) ist, der wichtige Inhalte für die Blockchain-Plattform WEMIX bereitstellt. Zu den wichtigsten Spielen des Unternehmens, die sich auf dem Weltmarkt großer Beliebtheit erfreuen, gehören "Everytown", "Tap Tap Fish - Abyssrium" und "My Secret Bistro". Das Unternehmen konzentriert sich derzeit auf die Integration von Blockchain in seine wichtigsten Spiele sowie auf die Entdeckung neuer Blockchain-basierter Spiele.MedienkontaktSangheon Parkpr@wemadeconnect.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1734270/image.jpgPressekontakt:+82-1670-1437Original-Content von: Wemade Connect, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161238/5131414