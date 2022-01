Paris (ots) -Alcatel-Lucent Enterprise (https://www.al-enterprise.com/de-de), ein führender Anbieter von Netzwerk-, Kommunikations- und Cloud-Lösungen, trägt seine globale Partnerkonferenz Connex22 zwischen dem 15. und 16. Februar 2022 aus.Nach der erstmals virtuell veranstalteten Connex21, die ein voller Erfolg war, wird auch die diesjährige Connex22-Konferenz auf einer virtuellen Bühne stattfinden, um die Sicherheit der Mitarbeitenden und Partner zu gewährleisten. Außerdem betont Alcatel-Lucent Enterprise damit ihr Leitprinzip, das Unternehmen jederzeit und überall auf der Welt arbeiten können.Mit dem Ziel die Geschäftskontinuität aufrechtzuerhalten und das Alcatel-Lucent Enterprise-Netzwerk für das kommende Jahr zu inspirieren, vereint die Connex22 Partner und Mitarbeitende von Alcatel-Lucent Enterprise aus aller Welt.Die diesjährige Veranstaltung steht unter dem Motto "Go Future" und trägt der Tatsache Rechnung, dass die Zukunft auf Erfahrung und Lernen sowie auf Ehrgeiz und Zielen beruht. An der Veranstaltung werden neben dem CEO Jack Chen auch viele weitere Mitarbeitende und Partner aus dem ALE-Netzwerk teilnehmen.Im Fokus der Konferenz stehen die Herausforderungen des Jahres 2021 - von der Gesundheitskrise bis hin zu globalen Lieferengpässen. Darüber hinaus wird die Unternehmensstrategie für 2022 vorgestellt, inklusive der wichtigsten Geschäftsziele, des Produktfahrplans und der Wachstumsmöglichkeiten für das Unternehmen und seine internationalen Partner im laufenden Jahr."Die vergangenen zwei Jahre waren geprägt von der digitalen Transformation. Viele Unternehmen haben erkannt, welche neuen Möglichkeiten sich durch die Nutzung neuer Technologien auf der Mitarbeiter- und Unternehmensebene eröffnen", erklärt Rukmini Glanard, Executive Vice President Global Sales, Services und Marketing bei Alcatel-Lucent Enterprise. "Wir begleiten Unternehmen dabei, sich mit dem benötigten Equipment und Know-how für die digitale Transformation auszustatten und zukunftssicher aufzustellen. Unternehmen, die bereits im Besitz einer soliden digitalen Grundausstattung sind, erhalten unsere Unterstützung, wenn es darum geht, Prozesse im Zusammenhang mit Cloudtechnologien, Automatisierung, IoT, Netzwerkdaten und Künstlicher Intelligenz zu optimieren, um das geschäftliche Potenzial im Jahr 2022 und darüber hinaus voll auszuschöpfen."Im Rahmen der Connex22 gilt es auch in diesem Jahr, Innovationspotenzial für die vertikalen Märkte vorzustellen. Namentlich für die zentralen Branchen Gesundheit, Bildung, öffentliche Verwaltung, Transport, Energie und Versorgung. Dabei präsentieren Lösungsspezialisten den Produktfahrplan und erläutern, wie Alcatel-Lucent Enterprise seine Partner in Sachen Vernetzung und Unternehmenswachstum voranbringen kann."Bei der Connex22 'Go Future' geht es darum, wichtige Impulse für Alcatel-Lucent Enterprise, unsere Geschäftspartner und natürlich auch unsere Kunden auszusenden", so Glanard. "Wir wollen auf unserem bisherigen Fortschritt aufbauen, den wir durch die Digitalisierung von Unternehmen auf Basis guter Zusammenarbeit und Innovation erreicht haben. Die digitale Umgebung bietet reichlich Ausschöpfungspotenzial, das wir nutzen möchten. Wir blicken in eine spannende Zukunft, in der wir Beziehungen aufbauen, Lösungen optimieren und Unternehmen im digitalen Zeitalter den Rücken stärken wollen."Nach der Ankündigung neuer Partnerschaften im vergangenen Jahr verfügt Alcatel-Lucent Enterprise über ein noch stärkeres Netzwerk von insgesamt über 3.400 Geschäftspartnern. Damit vergrößert sich auch die internationale Reichweite mit lokalem Fokus für etwa eine Million Kunden weltweit.###Über Alcatel-Lucent EnterpriseAlcatel-Lucent Enterprise liefert individuelle Technologieerlebnisse, mit denen Unternehmen alles miteinander vernetzen können, um im digitalen Zeitalter erfolgreich zu sein.Die sicheren und nachhaltigen Netzwerk-, Kommunikations- und Cloud-Lösungen werden flexibel implementiert: in der Cloud, vor Ort oder hybrid. Alle Lösungen bieten integrierte Sicherheit und schonen die Umwelt.Mehr als 100 Jahre Engagement für Innovation und den Erfolg der Kunden haben Alcatel-Lucent Enterprise zu einem führenden Anbieter gemacht, der heute mehr als eine Millionen Kunden in aller Welt betreut.Mit seinem Hauptsitz in Frankreich und mehr als 3.400 Geschäftspartnern weltweit verbindet das Unternehmen globale Reichweite mit lokaler Ausrichtung.Besuchen Sie unsere Webseite: www.al-enterprise.com/de-deAktuelle Nachrichten finden Sie auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/alcatellucententerprise/), Facebook (https://www.facebook.com/ALUEnterprise), Twitter (http://www.twitter.com/aluenterprise) und Instagram (https://www.instagram.com/alcatel_lucent_enterprise/).