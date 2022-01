EQS-Ad-hoc: Bellevue Group AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Dividende

Bellevue mit voraussichtlich deutlich gesteigertem Konzerngewinn von CHF 43 Mio. (+93%) - Beantragung einer um 80% höheren ordentlichen Dividende von CHF 2.70



27.01.2022 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 Kotierungsreglement Zürich, 27. Januar 2022 Jahresabschluss 2021 Bellevue mit voraussichtlich deutlich gesteigertem Konzerngewinn von CHF 43 Mio. (+93%) - Beantragung einer um 80% höheren ordentlichen Dividende von CHF 2.70 Steigerung des Konzerngewinns um 93% auf CHF 43.1 Mio. dank durchschnittlich deutlich höheren Kundenvermögen

Erhöhung der betreuten Kundenvermögen im Vorjahresvergleich um 6% auf CHF 12.8 Mrd. trotz rückläufiger Marktentwicklungen im Healthcare-Sektor im 2. Halbjahr und weiterer Bereinigung wenig differenzierter Anlagestrategien bei StarCapital

Aktionärsfreundliche Dividendenpolitik orientiert sich am Konzerngewinn - ordentliche Dividende von CHF 2.70 wird der ordentlichen Generalversammlung im März 2022 beantragt

Ordentliche Generalversammlung 2022 wird aufgrund der weiterhin angespannten epidemiologischen Situation ohne Publikum abgehalten Bellevue konnte das insgesamt positive Marktumfeld 2021 nutzen und mit einem voraussichtlichen, nicht geprüften Konzerngewinn von CHF 43.1 Mio. ein sehr gutes Geschäftsresultat erzielen. Das grosse Interesse der Investoren an Gesundheitsthemen beschleunigte die Geschäftsentwicklung von Bellevue zusätzlich, wenngleich die Marktentwicklung im Healthcare-Sektor im 2. Halbjahr rückläufig war. Insbesondere Strategien in den Bereichen Biotechnologie, Digital Health sowie Asien verloren merklich an Schwung und Nachfrage. Zudem wurde die Produktbereinigung wenig differenzierter Anlagestrategien bei StarCapital fortgesetzt und weitgehend abgeschlossen. Diese Entwicklungen im 2. Halbjahr schmälerten die in den ersten sechs Monaten deutlich verbesserte Vermögensbasis. Dennoch konnten die Kundenvermögen im Vorjahresvergleich um über 6% auf CHF 12.8 Mrd. gesteigert werden. Die aktionärsfreundliche Dividendenpolitik von Bellevue mit ihrem unternehmerisch geprägten Geschäftsmodell orientiert sich in erster Linie am erzielten Konzerngewinn. Vor diesem Hintergrund beantragt der Verwaltungsrat der ordentlichen Generalversammlung vom 22. März 2022 eine Erhöhung der ordentlichen Dividende um 80% auf CHF 2.70. Basierend auf dem Schlusskurs per 31.12.2021 entspricht dies einer Dividendenrendite von 6.6%. Gestützt auf die COVID-19-Verordnung 3 des Bundesrats hat der Verwaltungsrat entschieden, die ordentliche Generalversammlung vom 22. März 2022 erneut schriftlich durchzuführen. Die weiteren Auswirkungen der Corona-Pandemie sind zum jetzigen Zeitpunkt nicht vorhersehbar. Das macht die Organisation eines Grossanlasses sehr schwierig. Die Aktionärinnen und Aktionäre können ihre Aktionärsrechte durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben lassen. Eine persönliche Teilnahme ist leider nicht möglich. Die detaillierte Publikation des Geschäftsberichtes 2021 erfolgt am 1. März 2022.



Wichtige Termine:

22. März 2022: Generalversammlung 2022

28. Juli 2022: Publikation Halbjahresabschluss Kontakt Media Relations: Jürg Stähelin, IRF

Telefon: +41 43 244 81 51, staehelin@irf-reputation.ch Investor Relations: Michael Hutter, CFO Bellevue Group

Telefon: +41 44 267 67 00, mhu@bellevue.ch Bellevue

Bellevue ist ein spezialisierter Asset Manager mit den Kernkompetenzen Healthcare-Strategien, alternative Anlagen (inkl. Private Equity) und ausgewählte Nischenstrategien, der an der SIX Swiss Exchange kotiert ist. Gegründet 1993, generiert Bellevue als Haus der Anlageideen mit rund 100 Mitarbeitenden attraktive Anlageperformances und somit Mehrwert für Kunden sowie Aktionäre. Per Ende 2021 verwaltete Bellevue Kundenvermögen in Höhe von CHF 12.8 Mrd.

