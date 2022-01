Mit über 930.000 ausgelieferten Fahrzeugen hatte es sich bereits angekündigt: Tesla hat auch bei Umsatz und Gewinn in 2021 neue Bestwerte erzielt. Der Hersteller selbst spricht vom "Jahr des Durchbruchs für Tesla". Wie Tesla in seinem Geschäftsbericht mitteilt, lag der GAAP-Überschuss im Gesamtjahr bei 5,519 Milliarden Dollar, was 665 Prozent mehr als in 2020 sind. Wir erinnern uns: Im Vorjahr war ...

Den vollständigen Artikel lesen ...