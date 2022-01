DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

COMMERZBANK/COMDIRECT - Die Commerzbank muss bei ihrem derzeit wichtigsten Großprojekt einen Rückschlag hinnehmen. Bei der Integration der Direktbank Comdirect komme es zu einer erheblichen Verzögerung, berichtet die Wirtschaftswoche unter Berufung auf mehrere Quellen in Kreisen des Geldhauses. Danach wird die Commerzbank IT-Systeme der Comdirect nicht wie geplant bereits in diesem Jahr mit ihren eigenen verschmelzen. Der Konzern verschiebt diesen Schritt auf die kommenden Jahre. Die Commerzbank bestätigte die Informationen: "Die technische Migration der Kundendaten von der Comdirect auf eine integrierte Plattform wird zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen", sagte ein Sprecher. (Wirtschaftswoche)

TIKTOK - Tiktok klagt vor dem Verwaltungsgericht Köln gegen das Netzwerkdurchsetzungsgesetz (NetzDG). Wie das Nachrichtenmagazin Der Spiegel berichtet, zielt die Klage des Social-Media-Konzerns vor allem auf Paragraph 3a des Gesetzes. Diese Regelung verpflichtet Social-Media-Unternehmen, Informationen über ihre Nutzerinnen und Nutzer an das Bundeskriminalamt (BKA) weiterzuleiten, wenn diese strafbare Inhalte gepostet haben. Tiktok wehrt sich mit der Klage gegen diese Verpflichtung zur proaktiven Meldung aus dem NetzDG. (Spiegel)

COVESTRO - Der Kunststoffhersteller Covestro hat eine neue Nachfrage nach seinen Produkten generiert. "Das liegt daran, dass wir in bestimmten Feldern besonders gut positioniert sind und darin stärker wachsen als der jeweilige Gesamtmarkt, beispielsweise in der Automobilindustrie der Bereich der E-Mobilität oder im Gebäudesektor das Teilgebiet Gebäudedämmung. Auch Bereiche wie Windkraft, für die wir recycelbare Materialien herstellen, wachsen rasant. Es handelt sich also um weit mehr als einen konjunkturbedingten Anstieg der Nachfrage", sagte Vorstandschef Markus Steilemann im Interview. Allerding sei es noch zu früh, eine Prognose für das neue Jahr abzugeben. Hier müssen man sich noch bis Anfang März gedulden. (Börsen-Zeitung)

