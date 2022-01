Cowboy hat in einer Finanzierungsrunde 80 Millionen US-Dollar eingesammelt. Das Geld will das belgische E-Bike-Startup unter anderem in Produktdesign und neue Technologien stecken - auch ein Flagship-Store in Berlin ist geplant. Der belgische Pedelec-Hersteller Cowboy hat anderthalb Jahre nach seiner letzten 23 Millionen Euro schweren Finanzierungsrunde vom Juli 2020 neues Geld eingesammelt. Die 80-Millionen-Dollar-Finanzierung der Serie C wird von Siam Capital sowie den Altinvestoren HCVC und Exor angeführt. Weitere Geldgeber sind Tiger Global, Index Ventures, Eothen, Isomer, Future Positive Capital und Triple Point ...

Den vollständigen Artikel lesen ...