Eine Arbeitsgruppe an der University of California in Berkeley hat durch eine Verbindung zweier seltenener Erden ein Molekül geschaffen, dass dreimal stärker ist als die bisher bekannten Magnete. Forschende an der University of California in Berkeley haben es geschafft, zwei Atome von seltenen Erden in einem Molekül zu verbinden - für die magnetische Stärke braucht es ein Dreieck aus Jod-Atomen. Die Koerzitivkraft - je höher sie ist, desto stärker ist der Magnet - liegt bei über 25 Tesla. Die bisher größte gemessene Stärke lag bei 7,9 Tesla. Mehr zum Thema Neu ...

