Der deutsche Leitindex hat gestern vor der Fed-Sitzung in den USA einen satten Gewinnsprung hingelegt. Zeitweise notierte der DAX sogar über der Marke von 15.500 Punkten. Am Ende ging er mit 15.459 Zählern aus dem Handel. Das ist ein Plus von rund 2,2 Prozent. Marktidee: Munich Re Die Aktie der Munich Re befindet sich in einem intakten übergeordneten Aufwärtstrend. Am 13. Januar markierte das Papier ein 23-Monats-Hoch. Im Anschluss kam es zu einem Rücksetzer. In den vergangenen Tagen entstand neues Kaufinteresse. Der Kurs stieg über mehrere wichtige Marken. Aus technischer Sicht stehen jetzt zwei weitere Hürden auf der Oberseite im Fokus.