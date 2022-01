Die Software AG will im laufenden Jahr stärker wachsen und erwägt dabei auch Zukäufe. "Jetzt geht es darum, im Laufe des Jahres 2022 tätig zu werden", sagte Finanzchef Matthias Heiden am Donnerstag der Nachrichtenagentur Reuters über die seit Längerem in das Visier genommenen Übernahmen. Silver Lake werde die Software AG dabei unterstützen. Im Dezember war die Private-Equity-Firma bei dem Darmstädter Konzern eingestiegen und zeichnete eine Wandelanleihe ...

