Das deutliche Kursplus zu Handelsbeginn in den USA konnte die Aktie von JinkoSolar am Mittwoch im Tagesverlauf nicht behaupten. Nach dem Fed-Entscheid fielen die Gewinne durch das erfolgreiche China-IPO praktisch in sich zusammen. Für Anleger bleibt die Situation spannend, wie eine einfache Rechnung zeigt.Rund 16,5 Milliarden Dollar bringt die China-Tochter Jiangxi Jinko auf die Börsenwaage. Damit ist alleine die 58,6-Prozent-Beteiligung von JinkoSolar rund 9,7 Milliarden Dollar wert. Zum Vergleich: ...

