Hannover (www.anleihencheck.de) - In den vergangenen fünf Handelstagen gingen mit fünf Bonds aus vier Jurisdiktionen deutlich weniger Emittenten an den Markt als in den ersten Handelswochen des Jahres, so Melanie Kiene, CIIA, und Dr. Frederik Kunze von der NORD/LB.Zudem werde das Bild der Lage heterogener. Dies gelte nicht nur für die Emissionsgrößen, die zwischen EUR 500 Mio. und (rekordverdächtigen) EUR 2,75 Mrd. gelegen hätten, sondern auch für Marktparameter wie Neuemissionsprämien und Überzeichnungsquoten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...