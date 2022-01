Frankfurt (www.fondscheck.de) - Ziel des Metzler Focus Japan Sustainability/Class A-Fonds (ISIN IE00B1F1VT06/ WKN A0LCBJ) ist es, eine langfristige Wertsteigerung zu erzielen, so die Experten von Metzler Asset Management.Um dies zu erreichen, investiere der Fonds überwiegend in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen mit Sitz in Japan. Der Fonds werde größtenteils in 35 Wertpapiere investieren. ...

