Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Es sind nach wie vor volatile Zeiten an den Märkten. Der DAX lag gestern kurzzeitig über 15.500 Punkten. An den Vortagen war er dagegen zweimal unter 15.000 Zähler gerutscht. Heute muss der Leitindex mit schwachen Vorgaben aus Asien zurechtkommen. Bei den Einzelwerten geht es heute um Euro, Tesla, Intel, Netflix, Deutsche Bank, Sartorius, SAP und Infineon. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Viola Grebe mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.