Wien (pts009/27.01.2022/08:55) - Steuerberater, Finanzberater und freie Buchhalter sind enorm wichtig für die Wirtschaft. Jedes Unternehmen braucht einen Experten, um im Steuerdschungel nicht verlorenzugehen. Viele Kanzleien vergessen über der täglichen Arbeit für ihre Klienten die eigene Expansion oder Umsatzabsicherung. Gerade am Beginn des Jahres stellt sich dann die Frage, woher kommen neue profitable Klienten? Wie kann ich meine Bekanntheit steigern und das Image meiner Kanzlei? Genau hier tritt der Werbetherapeut auf den Plan. Alois Gmeiner ist seit vielen Jahren Marketing-Fachmann und hat einige Bücher zum Thema Werbung und Marketing für freie Berufe veröffentlicht: "Ich subsumiere die Marketing-Anforderungen an Steuerberater in fünf Worten: Analysieren, definieren, konzentrieren, kommunizieren, multiplizieren. Wer sich danach in seinem Kanzleimarketing und seiner Kanzleiwerbung daran hält, der hat keine Probleme, kontinuierlich neue Klienten zu gewinnen." https://www.werbetherapeut.com/werbetherapeut/ branchenwerbung/steuerberater-kanzlei/

Mach' deine Kanzlei zur Marke

Wald-und-Wiesen-Steuerberater gibt es zur Genüge. Wirklich gut verdienen nur jene, die sich auf bestimmte Branchen oder Problemfälle spezialisiert haben. Hier sollte man eine innere Analyse machen und sich überlegen: Für wen will ich tätig sein? Welche Probleme löse ich für meine Klienten besonders gut? Hier sollte dann schon beim Kanzlei-Logo klar auf diese Spezialisierung hingewiesen werden und auf allen Kommunikationskanälen diese Spezialisierung gepusht werden. Machen Sie sich zur Marke und nutzen Sie die Kraft der Marke.

Die fünf Punkte zur perfekten Kanzleistrategie für Steuerberater und Buchhalter

Punkt 1: Analysieren Hier sollte man in sich gehen, um sich klar zu werden, welches besondere Know-how es in der eigenen Kanzlei gibt. Alleine der Umstand, dass man mehrere Sprachen spricht, öffnet einem die Türen zu Unternehmen mit Migrationshintergrund oder Export-Schwerpunkt.

Punkt 2: Definieren Hier geht es darum die angepeilte Zielgruppe (oder Zielgruppen) zu definieren. Diese Entscheidung wirkt sich auch auf das Marketing, die Kommunikation und den Content aus. Für fokussiertes Content-Marketing benötigt man ein möglichst genaues Profil der Mandanten. Die gezielte Ansprache dieser Zielgruppen ist dann der Schlüssel zum Erfolg

Punkt 3: Konzentrieren Durch informative und punktgenaue Texte halten Sie die Zielgruppe bei der Stange. Sie sucht nach ihren Inhalten und bleibt länger auf Ihrer Homepage. Zusätzlich verbessert guter Content enorm das SEO und macht die Kanzlei findbarer in der Google-Suche. Besser als mit kurzen 08/15-Inhalten, die auf jeder zweiten Homepage ähnlich stehen. Vermitteltes Fachwissen erhöht auch das Vertrauen der Kunden in die Kanzlei.

Punkt 4: Kommunizieren Hier geht es um die passende Vermittlung von Know-how und Problemlösungskompetenz. Egal, ob als Posting auf Facebook, als Presseaussendung, als Blog-Artikel oder als kleines E-Book zu einem steuerrelevanten Thema. Wissen bringt Klienten. Und Content bringt uns Zugriffe über Google. Die große Kunst der Content-Erstellung besteht also darin, sowohl möglichst zielgruppenspezifisch, als auch Google-konform Texte zu verfassen.

Punkt 5: Multiplizieren Die klassische Aufgabe von Marketing, Werbung und PR: eine möglichst breite Öffentlichkeit erreichen. Hier ist die Online-Verbreitung von Inhalten perfekt dafür geeignet, eine große Leserschaft möglichst günstig zu berarbeiten. Dafür sollten alle Medien genutzt werden. Egal, ob Homepage-Texte, Blogtexte, Social-Media-Postings, E-Books, aber in der heutigen Zeit vor allem auch Videos auf YouTube und in anderen sozialen Medien.

Gratis Steuerberater-Marketing-Analyse online

Der Werbetherapeut betreut Kanzleien und Freiberufler in den Bereichen Marketing, Werbung, PR und Content-Erstellung. Immer low budget und individuell auf die Kanzlei zugeschnitten.

Gratis Kanzlei-Analyse https://www.werbetherapeut.com/gratis-werbecheck/oder Infos zu Kanzleimarketing für Steuerberater, Finanzberater und Buchhaltungsbüros unter: https://www.werbetherapeut.com/werbetherapeut/branchenwerbung /steuerberater-kanzlei/

Kontakt: Der Werbetherapeut, Tel. +43 699 133 20 234, E-Mail: Info@werbetherapeut.com

