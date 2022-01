DJ Diageo steigert Gewinn bei unerwartet deutlichem Wachstum

Von Michael Susin

BARCELONA (Dow Jones)--Beflügelt von unerwartet deutlich gestiegenen Verkaufszahlen hat Diageo seinen Nettogewinn in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2021/22 verbessert - trotz ungünstiger Wechselkurse. Der Hersteller von Johnnie Walker Whisky, Guinness Bier und Smirnoff Wodka erzielte per Ende Dezember einen Überschuss von 1,97 Milliarden Pfund (2,36 Milliarden Euro), verglichen mit 1,58 Milliarden Pfund im Vorjahreszeitraum, wie er in London mitteilte.

Das um Sondereffekte bereinigte Betriebsergebnis - eine der bevorzugten Kennzahlen des Unternehmens - lag bei 2,74 Milliarden Pfund, verglichen mit 2,26 Milliarden Pfund im Vorjahr. Starkes Wachstum in allen Regionen trieb den Nettoumsatz von 6,87 Milliarden Pfund im Vorjahr auf 7,96 Milliarden Pfund. Eine Konsensschätzung von Factset, die auf den Prognosen von vier Analysten basiert, war von 7,73 Milliarden Pfund ausgegangen.

Diageo rechnet weiterhin mit einem organischen Wachstum beim Nettoumsatz zwischen 5 und 7 Prozent sowie beim Betriebsergebnis zwischen 6 und 9 Prozent in den Jahren 2022/23 bis 2024/25.

"Wir haben einen starken Start in das Geschäftsjahr 2021/22 hingelegt", sagte CEO Ivan Menezes. "Auch wenn wir kurzfristig mit Schwankungen rechnen, darunter weitere Auswirkungen von Covid-19, globale Lieferkettenbeschränkungen und beschleunigte Kosteninflation, bin ich zuversichtlich, dass wir diese Störungen im restlichen Jahr erfolgreich bewältigen werden."

Der Vorstand hat eine Dividende von 29,36 Pence beschlossen, gegenüber 27,96 Pence im Vorjahr.

