NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für DWS auf "Overweight" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Die Zuflüsse neuer Mittel und die Höhe der verwalteten Vermögen hätten die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Gurjit Kambo in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Die Ergebnisse deckten sich mit den vorläufig veröffentlichten. Die Schätzungen für den Gewinn je Aktie der Fondsgesellschaft dürften nun prozentual einstellig zulegen./bek/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2022 / 07:06 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2022 / 07:07 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000DWS1007

