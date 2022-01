DGAP-News: Keensight Capital / Schlagwort(e): Personalie

Pressemitteilung Paris, 27 Januar 2022 Keensight Capital begrüßt Dr. Uwe Gottschalk Keensight Capital, eine der führenden pan-europäischen Private Equity Gesellschaften für Growth-Buyout[1] Investitionen, verstärkt sein Team mit der Ernennung von Dr. Uwe Gottschalk zum Operating Partner. Dr. Uwe Gottschalk blickt auf eine sehr erfolgreiche 30-jährige Karriere in der industriellen Biotechnologie und der Bioverfahrenstechnik. Zuletzt war Dr. Gottschalk als Chief Scientific Officer (CSO) der Lonza Gruppe tätig, dem weltweit führenden Unternehmen im Bereich der Auftragsfertigung und -entwicklung (CDMO). Zuvor war er als Group Vice President bei Sartorius Stedim Biotech global Bioseparationstechniken verantwortlich. Darüber hinaus lehrte Dr. Gottschalk an der Universität Duisburg-Essen sowie an der École Polytechnique Fédérale de Lausanne. Er ist ein hochgeschätztes Mitglied zahlreicher Industrieverbände, wie zum Beispiel der "Society for BioChromatography and Nanoseparations" und der "American Chemical Society". Dr. Gottschalk hat einen Sitz in Redaktionsbeiräten verschiedener Fachzeitschriften, darunter Pharmaceutical Bioprocessing, Genetic Engineering News sowie BioPharm International und ist ein renommierter Autor von mehreren Fachbüchern und -artikeln. Als Anerkennung für seine Lebensleistung erhielt er im Jahr 2021 auf der Asia Biologics Manufacturing Conference den Bioprocessing Lifetime Achievement Award. Der in Deutschland ansässige Dr. Uwe Gottschalk wird Teil des internationalen Operating Partner Teams von Keensight Capital. Unser Operating Partner Netzwerk erstreckt sich über Europa, Asien sowie die USA und verbindet führende Köpfe aus der Technologie- und Gesundheitsbranche. Die Operating Partner teilen dabei ihre umfangreiche Expertise, Visionen und internationalen Kontakte mit dem Keensight Investment- und Performance-Team. Dank der sektorspezifischen Expertise und Erfahrung spielen unsere Operating Partner eine aktive und zentrale Rolle sowohl bei der Analyse von Neuinvestitionen als auch bei der Wertschöpfung nach einer Investition.

Pierre Remy, Managing Partner bei Keensight Capital, kommentierte: "Nach dem Einstieg von Christophe Lavigne und Rodney Unsworth im Jahr 2018 sowie von Dr. Edwin Moses und José Luis Martín im Jahr 2020, freuen wir uns sehr, Uwe in unserem einzigartigen Operating Partner Netzwerk willkommen zu heißen. Von ihrer Erfahrung in der Führung von multinationalen Unternehmen im Gesundheitsbereich, werden sowohl Keensight Capital als auch die Management Teams unserer Portfoliounternehmen profitieren".

Bio - Dr. Uwe Gottschalk ist ehemaliger CSO der Lonza Gruppe, einem Schweizer multinationalen CDMO mit Standorten in Europa, Nordamerika und Asien. Vor seiner Tätigkeit bei Lonza war Dr. Gottschalk Geschäftsbereichsleiter bei der Sartorius AG und zuvor Head of GMP-Purification bei Bayer Health Care. Dr. Gottschalk ist deutscher Staatsbürger und hat an der Universität Münster in Chemie promoviert. * * * Über Keensight Capital Keensight Capital, eine der führenden europäischen Growth-Buyout-Firmen, hat sich der Unterstützung von Unternehmern bei der Umsetzung ihrer Wachstumsstrategien verschrieben. Das Team von Keensight Capital nutzt seine über 20 Jahre aufgebaute Investitions- und Branchenerfahrung, um langfristig in profitable Unternehmen mit hohem Wachstumspotenzial und Umsätzen zwischen 10 und 400 Millionen Euro zu investieren. Basierend auf der langjährigen Sektorexpertise in der Technologie- und Gesundheitsbranche identifiziert Keensight vielversprechende Investitionsmöglichkeiten mit Fokus auf Europa und arbeitet dabei sehr eng mit den jeweiligen Management-Teams zusammen, um deren strategische Vision zu entwickeln und zu verwirklichen. www.keensightcapital.com Pressekontakt Anne de Bonnefon - abonnefon@keensightcapital.com - +33 1 83 79 87 37 Citigate Dewe Rogerson

Yoann Besse - yoann.besse@citigatedewerogerson.com - +33 6 63 03 84 91 [1] Growth-Buyout: Investitionen in profitable, nicht-börsennotierte Unternehmen mit starkem Wachstum, in Minderheits- oder Mehrheitspositionen, unter Anwendung eines flexiblen, auf die Bedürfnisse der einzelnen Unternehmer zugeschnittenen Beteiligungsansatzes, um organische Wachstumsprojekte oder Zukäufe zu realisieren sowie Altaktionären Liquidität zu verschaffen Zusatzmaterial zur Meldung:



Datei: Keensight Capital begrüßt Dr. Uwe Gottschalk



