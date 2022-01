Bodman/Berlin (ots) -Das Centrum für Strategie und Höhere Führung lädt anlässlich der Präsentation des Sicherheitsreports 2022 zu einer Pressekonferenz ein.- Termin: Dienstag, 1. Februar 2022- Uhrzeit: 10:30 Uhr- Ort: Tagungszentrum der Bundespressekonferenz - Raum 1-4, Schiffbauerdamm 40/Ecke Reinhardtstraße 55,10117 BerlinProf. Dr. Renate Köcher, Institut für Demoskopie Allensbach, und Prof. Dr. Klaus Schweinsberg, Centrum für Strategie und Höhere Führung, stellen die wichtigsten Ergebnisse des aktuellen Sicherheitsreports 2022 anhand der jüngsten repräsentativen Bevölkerungsumfrage vor:- Welche wirtschaftlichen Sorgen beunruhigen die Bevölkerung?- Welche Ängste haben die Deutschen in der Covid-19-Pandemie?- Wie bewerten die Deutschen die Arbeit der neuen Bundesminister?- Welche Sorgen hat die Bevölkerung vor militärischen Konflikten?- Welche Länder werden als die größten Gefahrenherde eingeschätzt?Die Studie "Sicherheit in Deutschland" wird seit 2011 durchgeführt.Die Pressekonferenz wird unter der 2 G+ Regelung mit begrenzter Teilnehmerzahl durchgeführt.Eine Teilnahme ist auch via Livestream unter www.pressekonferenz.tv möglich.Pressekontakt:Anmeldung und Interviewwünsche bitte an:markus.foederl@glh-online.comOriginal-Content von: Centrum für Strategie und Höhere Führung - glh GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/115329/5131512