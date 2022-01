Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Der Euro-Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) startete mit einem deutlichen Aufschlag von 31 Basispunkten in die neue Handelswoche und setzte seine Aufwärtsbewegung bis Montagabend auf 171,07 Prozentpunkte fort, so die Börse Stuttgart.Seitdem habe der richtungsweisende Euro-Bund-Future in einer Handelsspanne von knapp 70 Basispunkten gependelt - sei im Zuge der Sitzung der US-Notenbank jedoch unter die Marke von 170 Prozentpunkten und damit auf den tiefsten Stand der Woche gefallen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...