Die Noratis AG (ISIN: DE000A2E4MK4), ist erfolgreich in das Geschäftsjahr 2022 gestartet. Die zu den führenden Bestandsentwicklern von Wohnimmobilien in Deutschland zählende Gesellschaft hat ihr Immobilienportfolio in Münster (Westfalen), im nördlichen Stadtteil Coerde, mit 239 Wohneinheiten und einer Gesamtmietfläche von rund 19.000 Quadratmetern veräußert. Der Nutzen-und Lastenübergang wird voraussichtlich noch im ersten Halbjahr 2022 erfolgen. Käufer ist mit einem institutionellen Investor aus dem Rhein-Main-Gebiet ein langjähriger Geschäftspartner der Noratis AG. Der Investor plant, die Liegenschaften ...

Den vollständigen Artikel lesen ...