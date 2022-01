NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für SAP nach endgültigen Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 135 Euro belassen. Unter dem Strich sollten die Investoren begeistert sein vom Vorankommen des Unternehmens bei den mit Cloud-Angeboten erzielten Umsätzen, schrieb Analystin Stacy Pollard in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Nun gelte es darauf zu hoffen, dass mittelfristig auch die Margen wieder zulegten./bek/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2022 / 07:16 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2022 / 07:17 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007164600

