Berlin/New York (ots) -- 85% erzielten 2021 höhere Umsätze (vs. 42% im Vorjahr)- 93% der deutschen Unternehmen erwarten für 2022 weiter wachsende Umsätze und 88% steigende Gewinne in den USA- US-Markt bleibt wesentliche Umsatz- und Gewinn-Quelle: ca. ein Drittel der Unternehmen erwirtschaften mehr als 20% ihrer globalen Umsätze und Gewinne in den USA- 87% der Unternehmen planen zusätzliche Investitionen in den US-Markt: 22% wollen sogar mehr als 10 Mio. USD investieren (+5%-Punkte im Vergleich zu 2021)- 67% wollen ihre Mitarbeiterzahl 2022 erhöhen- Fachkräftemangel ist die Nr. 1 Herausforderung für 75% der Befragten und bedroht Wachstumsziele für 2022- Verbesserungsbedarf erkannt bei Management der Lieferketten (41%) und Cyber-Risiken (30%)- Wunschzettel an die neue Bundesregierung: 59% erhoffen sich Abbau von Handelshemmnissen und Abschaffung von Zöllen; 54% wünschen sich ein Eintreten für weniger Hürden rund um Arbeitsvisa in den USADeutsche Unternehmen in den USA haben in 2021 die Folgen der Pandemie im Wesentlichen hinter sich gelassen: 85% der deutschen Unternehmen in den USA gelang 2021 einen Umsatzanstieg. Im Vorjahr schafften dieses nur 42%. Fast neun von zehn Unternehmen (88%) erwirtschafteten 2021 Gewinne. 29% (i. Vj. 23%) der Befragten erzielten sogar eine Umsatzrendite von mehr als 10%. Die Profitabilität des US-Geschäfts nimmt weiter zu.Das sind zentrale Ergebnisse der heute präsentierten Studie "German American Business Outlook 2022". In der jährlichen Umfrage der KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und der Deutsch-Amerikanischen Handelskammern (AHK USA) wurden zwischen dem 1. und 21. November 2021 102 deutsche Tochtergesellschaften zu ihren Geschäftserwartungen in den USA befragt.Während der Pandemie umgesetzte Maßnahmen führen zu Wachstum66% der Befragten waren während der Krise erfolgreich bei der Optimierung und Restrukturierung ihrer Geschäftsprozesse; 53% erzielten Fortschritte bei der Digitalisierung der Arbeitsplätze, 28% bei der Digitalisierung des Vertriebs sowie 21% bei der Digitalisierung ihres Geschäftsmodells.Als Folge aller Maßnahmen konnten 71% der befragten deutschen Konzerne in den USA ihre Profitabilität in 2021 steigern. Im Jahr 2020, das noch stärker durch die COVID-19-Pandemie geprägt war, gelang dies nur 45% der deutschen Konzerne.Auch in Zeiten des Decouplings behält der US-Markt seine Relevanz für deutsche KonzerneDie USA sind einer der wichtigsten Umsatz- und Gewinnquellen für deutsche Konzerne: 34% der deutschen Gruppen erzielen in den USA mehr als ein Fünftel ihrer globalen Umsätze; 28% mehr als ein Fünftel ihrer globalen Gewinne.Optimistischer Blick auf 2022In die Zukunft blickt das Gros zuversichtlich: 43% erwarten, dass die US-Wirtschaft 2022 mit mehr als 3% wächst. Im Vorjahr glaubten das nur bescheidene 18%. Noch optimistischer sind die Befragten mit Blick auf ihr eigenes Unternehmen: 60% rechnen für 2022 mit einem Umsatzwachstum von mehr als 3%. Im vergangenen Jahr hatten dieses nur 34% prognostiziert. Zudem gehen 88% der deutschen Unternehmen von steigenden Gewinnen aus.Andreas Glunz, Bereichsvorstand International Business bei der KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft betont: "Wenngleich sich das Wirtschaftsumfeld aufgrund von Lieferengpässen, steigender Inflation und zunehmendem Decoupling der großen Wirtschaftsmächte verdüstert, bleiben deutsche Unternehmen in den USA 'bullish'. Alles spricht dafür, dass deutsche Unternehmen in den USA auf absehbare Zeit weiter stark prosperieren."Investitionen wachsen weiter87% (i. Vj. 82%) der deutschen Unternehmen planen wachsende Investitionen im US-Markt. 22% wollen in den nächsten drei Jahren sogar mehr als 10 Mio. USD investieren. Das entspricht einem Anstieg um 5 Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahr.Die wichtigsten geplanten Investitionsfelder betreffen allesamt die Fortsetzung der digitalen Transformation: Zur Top 3 der am häufigsten geplanten Projekte zählen die Automatisierung der Produktion (39%), die Digitalisierung aller internen Geschäftsprozesse (37%) und der Vertriebskanäle (25%).Lieferketten unter Druck71% der Befragten waren in den letzten 18 Monaten einer starken Belastung ihrer Lieferketten oder Engpässen bei ihren Zulieferern ausgesetzt. Lediglich 8% der Unternehmen erfuhren keinerlei Beeinträchtigungen.So überrascht es nicht, dass mehr als jedes zweite deutsche Unternehmen in den USA (54%) das Lieferketten-Management als eines der Top 3 Herausforderungen betrachtet.Zugleich geben zwei von fünf Unternehmen (41%) an, dass die Widerstandsfähigkeit ihrer Lieferketten in den USA zu steigern ist. Bei keinem anderen Thema wird ein größerer Verbesserungsbedarf gesehen.Um die Lieferketten-Risiken zu mindern, setzen deutsche Unternehmen in den USA auf lokale Beschaffung (22%), Diversifizierung der Zulieferer (19%) sowie die Bevorratung kritischer Komponenten (16%)."Die durch die Pandemie verursachten Unterbrechungen der Lieferungskette sind etwas, was Unternehmen weltweit nie erwartet hätten", so Crispin Teufel, CEO der Lincare Holding, Inc. sowie Vorsitzender der Deutsch-Amerikanischen Handelskammern (AHK USA). "Die betroffenen Unternehmen müssen Notfallpläne entwickeln, um ihren Betrieb jetzt und in Zukunft reibungslos zu gestalten."Cyber-Risiken steigen weiterDer zweitgrößte Verbesserungsbedarf besteht aus Sicht der befragten deutschen Unternehmen in den USA beim Schutz vor Cyber-Risiken. Knapp jeder dritte Befragte (30%) glaubt, dass in seinem Unternehmen entsprechende Verbesserungen erforderlich sind."Cyber-Angriffe haben massiv zugenommen und betreffen heute praktisch jedes Unternehmen. Es besteht ein direkter Zusammenhang zwischen den wachsenden Cyber-Bedrohungen und der fortschreitenden Digitalisierung aller internen Prozessabläufe und des Datenaustauschs mit Dritten wie Lieferanten und Kunden. Hier können Unternehmen gar nicht genug investieren", so Andreas Glunz.Anhaltender Arbeitskräftemangel bedroht WachstumsaussichtenDrei von vier der befragten deutschen Unternehmen in den USA (75%) bezeichnen den Arbeitskräftemangel als eine der Top 3 Herausforderungen. Im Vorjahr hatten diesen nur 45% der befragten Unternehmen beklagt. Zugleich äußern 50% der Unternehmen (i. Vj. 27%) große Schwierigkeiten, Fachkräfte auf dem US-Markt zu gewinnen.Vor dem Hintergrund, dass zwei von drei befragten Unternehmen (67%) konkrete Pläne haben, ihre Belegschaft im Jahr 2022 aufzubauen, könnte sich dieser Personalengpass als wesentliches Hindernis für das künftige Wachstum erweisen. Jedes dritte deutsche Unternehmen (33%) hat daher bereits eigene Aus- und Fortbildungsprogramme aufgesetzt."Eine seit langem bestehende Herausforderung für deutsche Tochtergesellschaften in den USA ist der Arbeitskraftmangel, insbesondere in einer zunehmend technisierten Welt ", sagt AHK USA-Vorsitzender Crispin Teufel. "Der Arbeitskraftmangel, den viele Industrien derzeit haben, scheint diese Herausforderung noch zu verstärken. Die AHK-Unterstützung für duale Ausbildungsprogramme in den USA ist ein wesentlicher Weg, dieses Problem zu lösen".Forderung an die Politik: Hemmnisse abbauenDas Politikfeld, das den größten Einfluss auf den zukünftigen Geschäftserfolg in den USA hat, sind nach Meinung der deutschen Unternehmen der Zugang zu offenen Märkten und faire Handelsabkommen (45%). Im Vorjahr sagten dies noch 64% der von KPMG und GACC Befragten - ein deutlicher Beleg, dass sich die Handelsbeziehungen zwischen den USA und der EU im Jahr 2021 entspannt haben.Auf dem Wunschzettel für die neue Bundesregierung steht, unternehmerisches Handeln nicht zu behindern bzw. zu belasten: Fast drei von fünf Unternehmen (59%) wünschen sich von der deutschen Politik den Abbau von Handelshemmnissen und die Abschaffung von Zöllen und 54% Vereinfachungen bei US-Arbeitsvisa."Die Unternehmen wünschen sich friktionslosen Freihandel und möglichst wenig staatliche Intervention. Fakt ist aber, dass in der Welt heute immer mehr Regulierung geschaffen wird, die großen Wirtschaftsblöcke mit immer neuen regionalen Regeln auseinanderdriften und sich zunehmend entkoppeln", so Andreas Glunz, Bereichsvorstand KPMG.Investitionen in NachhaltigkeitsprojekteAktuell planen 56% der deutschen Unternehmen in den USA, ihre Investitionen in Nachhaltigkeitsprogramme in den nächsten drei Jahren zu erhöhen. Projekte zur Energieeinsparung und zum Recycling werden mit 45% bzw. 40% am häufigsten genannt."In saubere Energielösungen zu investieren, ist ein klares Mandat, dem viele deutsche Unternehmen in den USA nachkommen ", so AHK USA-Vorsitzender Crispin Teufel. "Es gibt immer mehr Geschäftsmöglichkeiten, Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln, die diesen Anforderungen gerecht werden - ein Gewinn für die Umwelt und die globale Wirtschaft".Über den German American Business Outlook 2022Die Deutsch-Amerikanischen Handelskammern (German American Chambers of Commerce) und die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in Deutschland haben für den "German American Business Outlook 2022" zwischen dem 1. und 21. November 2021 insgesamt 102 deutsche Tochtergesellschaften in den USA befragt.Im Mittelpunkt der Studienreihe stehen die wirtschaftlichen Perspektiven deutscher Unternehmen in den USA, ihre Herausforderungen und Wachstumschancen für ihre Unternehmen.Pressekontakt:KPMG in DeutschlandThomas Blees+49 030 2068 1408tblees@kpmg.comGerman American Chamber of Commerce, Inc.James Freeman+1 212 974 8855jfreeman@gaccny.comOriginal-Content von: KPMG AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33170/5131649