Linz (www.anleihencheck.de) - Am Dienstag überraschte die Ungarische Zentralbank (MNB) mit einer Zinsanhebung von 0,50% auf aktuell 2,90%, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Der Markt habe nur mit einer Erhöhung um 0,30% gerechnet. Damit habe sie die vorzeitige Erhöhung des Einlagezinssatzes vom Dezember bestätigt. Damals habe die Ungarische Nationalbank den einwöchigen Einlagezinssatz in zwei Schritten von 3,60% auf 4,00% erhöht. Im neuen Jahr 2022 sei der Einlagesatz in den letzten Wochen unverändert geblieben. Heute könnte eine weitere Anhebung des einwöchigen Einlagezinssatzes folgen, um die Fortsetzung des Zinserhöhungszyklus zu bestätigen. ...

