Zürich (www.anleihencheck.de) - Fast sieben Jahre nach der ursprünglichen Ankündigung einer quantitativen Lockerung in Europa schwächt sich die Flut der globalen Zentralbankliquidität allmählich ab, so Roland Hausheer, Head Credit Specialities bei Swisscanto Invest.Mit der Drosselung der Anleihenkäufe (Tapering) werde der Kreditimpuls schwächer und dürfte wiederum höhere Risikoprämien generieren. Die Experten seien jedoch der Auffassung, dass das Umfeld für Risikoanlagen weiterhin attraktiv sei, da die geldpolitische Straffung durch die FED weitgehend angekündigt worden sei. In einem Umfeld positiven Wirtschaftswachstums, sich weiter verbessernder Fundamentaldaten und extrem niedriger Ausfallraten würden die Experten bei High Yield-Anleihen zwar eine 'Risk-on'-Positionierung anstreben, aber wachsam angesichts der volatilen Finanzmärkte bleiben. ...

