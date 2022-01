Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die US-Notenbank steuert auf einen restriktiveren geldpolitischen Kurs zu, so die Analysten der Helaba.Obwohl dies in großem Umfang eskomptiert sei, habe die Pressekonferenz von FED-Chef Powell im Anschluss an das gestrige FOMC-Meeting die Märkte unter Druck gesetzt. Powell habe sich optimistisch zur Wirtschafts- und Arbeitsmarktentwicklung gezeigt und eine rasche Gangart angedeutet, um der Inflationsgefahr entgegenzuwirken. ...

