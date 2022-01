Freeport-McMoRan Inc. gab gestern die finanziellen Ergebnisse des zum 31. Dezember 2021 geendeten Quartals und Gesamtjahres bekannt. Demnach belief sich der zurechenbare Nettogewinn in den drei Monaten auf 1,11 Mrd. $ bzw. 0,74 $ je Aktie (Q4 2020: 708 Mio. $ bzw. 0,48 $ je Aktie). Die Umsätze lagen im Dezemberquartal 2021 bei 6,16 Mrd. $ und der operative Cashflow erreichte 2,28 Mrd. $.



Im Gesamtjahr 2021 verbuchte das Unternehmen einen zurechenbaren Nettogewinn von 4,31 Mrd. $ bzw. 2,90 $ je Aktie. Im Vorjahr war ein Nettogewinn von 599 Mio. $ bzw. 0,41 $ je Aktie verzeichnet worden. Die Umsätze beliefen sich im letzten Jahr auf insgesamt 22,85 Mrd. $. Der operative Cashflow lag bei 7,72 Mrd. $.



Per 31. Dezember 2021 verfügte Freeport-McMoran über Barmittel und Barmitteläquivalente in Höhe von 8,07 Mrd. $. Gleichzeitig beliefen sich die Schulden des Unternehmens auf 9,45 Mrd. $.



Die konsolidierten Rohstoffverkäufe des Gesamtjahres betrugen 2021 3,81 Mrd. Pfund Kupfer, 1.360.000 oz Gold und 82 Mio. Pfund Molybdän. Für 2021 wird mit dem Verkauf von 4,3 Mrd. Pfund Kupfer, 1.600.000 oz Gold und 80 Mio. Pfund Molybdän gerechnet.



